F. C. Porto vence Santa Clara no Dragão e fica a quatro pontos do Benfica

O F. C. Porto venceu (2-1), este sábado, no Dragão, o Santa Clara e ficou a quatro pontos do Benfica. Uribe, de grande penalidade, Namaso e Tagawa marcaram os golos do encontro. Otávio falhou um penálti.

Depois do desaire do Benfica em Trás-o-Montes, o F. C. Porto tinha uma grande oportunidade de se aproximar da liderança e não a desperdiçou. Sem Grujic e Taremi e com Eustaquio e Toni Martínez no onze, a equipa azul e branca inaugurou o marcador ao minuto 31, depois de o avançado espanhol ter sofrido uma falta na área de Ygor Nogueira. Na hora de marcar a grande penalidade, Uribe não tremeu e rematou sem hipótese de defesa para Gabriel Batista. Poucos minutos depois, Otávio podia ter ampliado a vantagem, também de penálti, mas acabou por atirar para fora.

Na segunda parte, os dragões ampliaram a vantagem por Namaso, na sequência de um cruzamento de Galeno. Já nos descontos, Tagawa saltou do banco para reduzir para os açorianos, após uma assistência de Gabriel Silva.

Com este resultado, a equipa de Sérgio Conceição passou a somar 67 pontos e ocupam o segundo lugar, agora a quatro do líder Benfica. Já o Santa Clara mantém-se no 18.º e último posto, com 15 pontos.

Veja os golos e os casos: