F. C. Porto vence Sporting e mantém pleno de vitórias

O F. C. Porto manteve este sábado o pleno de vitórias no campeonato de andebol, ao vencer por 33-27 em casa do Sporting, que averbou o primeiro desaire e perdeu o registo igualmente 100% vitorioso na competição.

Sob a batuta do internacional português António Areia, melhor marcador do encontro, com 10 golos apontados, o F. C. Porto recuperou da desvantagem inicial e somou a 10.ª vitória em outros tantos jogos na prova, enquanto os 'leões', com mais um jogo realizado, tiveram a primeira derrota.

O F. C. Porto, com o máximo de 30 pontos, aproximou-se do adversário deste sábado na classificação, que está em segundo, com 31. Na frente, o Benfica está igualmente imparável, com 33 pontos, fruto de 11 vitórias em 11 duelos.

Uma entrada fulgurante do lateral Frankis Carol, com quatro golos nos primeiros sete minutos, permitiu ao Sporting uma vantagem inicial de 6-3 no marcador, devido também às defesas de Manuel Gaspar a algumas tentativas portistas, como aos seis e aos nove minutos.

Numa primeira parte jogada a um ritmo elevado, com duas equipas sempre em busca de marcar, o F. C. Porto subiu a produção ofensiva e equilibrou a partida, chegando à igualdade em diversas ocasiões, chegando à frente apenas uma vez durante o primeiro tempo, com 12-13.

Responderam rápido os 'leões', como foi uma constante nas duas equipas, voltando à vantagem a 11 segundos do intervalo, mas António Areia levou o encontro empatado para a segunda parte em cima da buzina (14-14).

Os 'dragões' entraram mais sólidos no reatamento e alcançaram uma diferença de quatro golos (15-19), vantagem que se foi dilatando com o passar dos minutos, sem o Sporting conseguir contrariar a alteração tática promovida pelo F. C. Porto, com sete jogadores de campo.

No plano defensivo, também o guarda-redes portista Nikola Mitrevski, que entrou no decorrer da primeira parte, efetuou uma boa exibição, com várias defesas importantes a suster os remates dos 'leões'.

Ocasionalmente, falhas ofensivas nos nortenhos permitiam ao Sporting reduzir a desvantagem em lances de baliza aberta, mas não era o suficiente para impedir o poderio e a consistência dos dragões, que terminaram com uma vitória por 33-27 na visita aos rivais.