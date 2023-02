F. C. Porto vence Sporting em Alvalade

O F. C. Porto venceu (2-1) o Sporting, este domingo, em Alvalade, em jogo a contar para a 20.ª jornada da Liga. Uribe, Pepê e Chermiti marcaram os golos do encontro. Galeno saiu lesionado.

Com algumas novidades nos onzes - Bellerín, titular pela primeira vez, Fatawu e Trincão foram as novidades no clube de Alvalade e nos dragões, Eustaquio começou no banco e André Franco alinhou de início -os golos surgiram apenas na segunda parte. Ao minuto 61, depois de um ressalto de Ugarte, Uribe, isolado, bateu Adán após uma boa finalização. Já depois de um golo anulado a Chermiti, os azuis e brancos voltaram a fazer a festa ao minuto 90, com Pepê, também isolado, a tocar por cima do guarda-redes espanhol.

Os leões ainda reduziram, por Chermiti, que de cabeça aproveitou da melhor forma um cruzamento de Arthur, na direita.

Com este resultado, os azuis e brancos ocupam o segundo lugar, a cinco pontos do líder Benfica. Já o clube de Alvalade, que vinha de três vitórias seguidas, segue no quarto posto, com 38 pontos, a cinco do Sporting de Braga, terceiro classificado, que tem menos um jogo e ocupa a última vaga de acesso à Liga dos Campeões.

Veja os golos e os casos: