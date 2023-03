F. C. Porto vence Sporting por um ponto na Liga de basquetebol

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Com esta vitória, num jogo relativo à terceira jornada do Grupo A da segunda fase do campeonato, os dragões juntaram-se aos rivais no topo da classificação.

O F. C. Porto bateu, este domingo, o Sporting, por 72-71, e passou a somar 45 pontos, os mesmos de Benfica, que perdeu na véspera na visita à Oliveirense, e de Sporting.

No Dragão Caixa, os leões chegaram ao intervalo na frente do resultado (34-36), mas a melhoria do F. C. Porto depois do intervalo foi decisiva.

Os portistas, sem Teyvon Myers, castigado com dois jogos de suspensão, entraram à leão na segunda parte, conseguiram um parcial de 11-0 e deste modo saltaram para o comando do marcador.

O derradeiro período foi muito disputado, com mais coração do que cabeça. O Sporting recuperou terreno gradualmente e à entrada para o minuto final o resultado estava em aberto.

O Sporting pressionou e empatou o encontro (71-71) com um triplo de Travante Williams, a pouco mais de um minuto do fim, antes de Michael Finke converter um de dois lances livres nos segundos finais (72-71) e garantir a vitória do F. C. Porto.