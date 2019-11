Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:21 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto está a vencer (2-0) o Vitória de Setúbal, no Estádio do Dragão, na quarta eliminatória da Taça de Portugal. Mbemba e Fábio Silva marcaram os golos dos azuis e brancos. Sadinos ficaram reduzidos a dez após a expulsão de André Sousa.

Veja os golos e os casos: