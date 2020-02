F. C. Porto vence Vardar e está nos oitavos da Champions

JN/Agências Hoje às 16:26 Facebook

O F. C. Porto qualificou-se, este sábado, para os oitavos de final da Liga dos Campeões de andebol, após vencer na receção aos macedónios do HV Vardar, atuais campeões da Europa, na 13.ª jornada do Grupo B.

Os dragões, que já venciam ao intervalo por 11-10, subiram ao quinto lugar do agrupamento, com 12 pontos, e asseguraram uma das seis vagas para os oitavos.

Também este sábado, o Sporting vai começar a disputar o play-off de acesso a esta fase, na receção aos romenos do Dinamo Bucareste, em jogo da primeira mão.