F. C. Porto vence Varzim em jogo-treino

Triunfo do F. C. Porto por 4-2, com golos de Pepê, Evanilson, Gabriel Veron e Toni Martínez.

Sérgio Conceição aproveitou a pausa competitiva desta semana, motivada pelos compromissos das seleções, e agendou para esta sexta-feira um jogo-treino da equipa portista, no Olival. O adversário foi o Varzim, da Liga 3, e os dragões venceram por 4-2.

Sem os lesionados Pepe e Otávio, nem Diogo Costa, Rodrigo Conceição, Zaidu, Uribe, Eustaquio e Mehdi Taremi, que estão ao serviço dos respetivos países, o F. C. Porto chegou a uma vantagem de 4-0, com golos de Pepê, Evanilson, Veron e Toni Martínez. Depois, os varzinistas ainda marcaram duas vezes, por intermédio de Rodrigo Cordeiro e João Sidónio, estabelecendo o resultado final.

Segue-se um fim de semana de folga para o plantel azul e branco, que volta ao trabalho na segunda-feira, para continuar a preparar o jogo com o Braga, que assinalará o regresso do campeonato, no dia 30.