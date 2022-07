F. C. Porto vence Vilafranquense em jogo-treino

JN Hoje às 20:47 Facebook

Triunfo dos dragões por 2-0, com golos de Toni Martínez e Taremi.

Um dia depois de ter ganho ao Bristol Rovers, o F. C. Porto fez, este domingo, o segundo jogo de preparação do estágio que está a realizar no Algarve, batendo desta vez o Vilafranquense, da Liga 2, por 2-0, com golos de Toni Martínez e Taremi.

Sérgio Conceição apostou de início no seguinte onze: Diogo Costa; Bruno Costa, João Marcelo, Fábio Cardoso, Zaidu; Eustaquio, Vasco Sousa, Otávio; Gonçalo Borges, Toni Martínez e Galeno.

Os dragões continuarão a estagiar em solo algarvio até quinta-feira, tendo nesse dia mais um jogo-treino, diante do Portimonense.