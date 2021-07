F. C. Porto vence Vitória de Guimarães B com bis de Romário Baró

JN/Agências Hoje às 17:26 Facebook

A equipa azul e branca venceu, este sábado, o Vitória de Guimarães B por 2-0, num jogo de treino que decorreu no centro de estágio do Olival, em Vila Nova de Gaia, com Romário Baró a bisar.

O técnico Sérgio Conceição começou a partida com Diogo Costa, João Mário, Mbemba, Diogo Leite, Manafá, Loum, Bruno Costa, Pepê, Fábio Vieira, Otávio e Toni Martinez.

Foram ainda utilizados Cláudio Ramos, Nanú, Fábio Cardoso, Marcano, Zaidu, Carraça, Vitor Ferreira, Francisco Conceição, Romário Baró, Fernando Andrade, Evanilson, Rodrigo Conceição, Tomás Esteves e Rodrigo Valente.

O internacional sub-21 português Romário Baró marcou os dois golos da partida, aos 63 e 74 minutos.

O plantel do F. C. Porto regressa ao trabalho na segunda-feira, novamente no centro de estágio do Olival.

Veja os golos: