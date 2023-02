F. C. Porto vence Vizela no Dragão. Veja os golos e os casos

O F. C. Porto venceu, este domingo, no Estádio do Dragão, o Vizela em jogo a contar para a 19.ª jornada da Liga. Pepê e Taremi marcaram os golos. Wendell saiu de maca.

A equipa azul e branca inaugurou o marcador perto do intervalo, ao minuto 41. Igor Julião, desarmado por Galeno, deixou a bola nos pés dos jogadores do F. C. Porto e Evanilson serviu Pepê, que desviou ao segundo poste. Já sem Wendell em campo - o atleta lesionou-se na segunda parte e saiu de maca, dando lugar a Zaidu - os dragões fecharam a contagem por Taremi, após um cruzamento de João Mário.

Com este triunfo, a equipa azul e branca passou a contabilizar 45 pontos, menos oito do que o líder Benfica, que tem mais um jogo disputado, e mais dois do que o Sporting de Braga, terceiro. Já o Vizela é décimo classificado, com 24 pontos.

Veja os golos e os casos: