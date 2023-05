F. C. Porto vende últimos bilhetes para a final da Taça

JN Hoje às 13:28 Facebook

Dragões anunciam que têm apenas 250 ingressos disponíveis para o jogo de 4 de junho com o Braga, no Jamor

Através das redes sociais, o F. C. Porto anunciou esta sexta-feira de manhã que estão à venda os últimos 250 bilhetes para a final da Taça de Portugal. Os ingressos podem ser adquiridos nas bilheteiras do Estádio do Dragão, mas apenas por sócios do clube detentores de lugar anual com a quota de abril regularizada.

Os bilhetes para o jogo com o Braga começaram a ser vendidos na terça-feira, sendo que o F. C. Porto terá recebido cerca de 12 mil, com preços a 20, 25 e 35 euros. A maior parte voou nos últimos dias, restando pouco mais de duas centenas.

A final da Taça está marcada para o dia 4 de junho, no Estádio Nacional, com pontapé de saída agendado para as 17.15 horas