F. C. Porto vira jogo em Berna com o Young Boys e fica a uma vitória da qualificação

O F. C. Porto venceu o Young Boys, por 2-1, num jogo disputado esta quinta-feira, em Berna, da quinta jornada da fase de grupos da Liga Europa de futebol e ficou a um triunfo do apuramento para os dezasseis avos de final da prova. Aboubakar, aposta surpresa do técnico Sérgio Conceição, marcou dois golos e foi a figura do encontro.

A equipa suíça adiantou-se cedo no marcador. Fassnacht, aos 6 minutos, na sequência de um livre, desfez o nulo, para os helvéticos.

Na segunda parte, Aboubakar, que se estreou a titular esta época, estabeleceu o empate, aos 76 minutos. O mesmo avançado, três minutos depois, colocou os dragões na frente do marcador, resultado que acabaria por subsistir, até final do jogo.

Em termos de pontuação, o F. C. Porto passou a somar sete pontos, bastando vencer em casa, a 12 dezembro, na última jornada, os holandeses do Feyenoord, para garantir o apuramento.