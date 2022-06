F. C. Porto: Vitinha a caminho de Paris para ser oficializado

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 10:58 Facebook

O médio Vitinha viajou esta quinta-feira para a capital francesa, onde irá realizar exames médicos e ser formalizado como reforço do Paris Saint-Germain. Dragões recebem 40 milhões de euros.

O acordo entre o F. C. Porto e o Paris Saint-Germain para a transferência de Vitinha está praticamente concluído o que permite aos dragões receberem 40 milhões de euros, o valor da cláusula de rescisão do médio. Nesse sentido, Vitinha viajou esta quinta-feira para Paris, onde irá realizar exames médicos antes de assinar contrato com o novo clube. Segundo apurou o JN, o jovem médio viajou na companhia de Danilo, jogador do Paris Saint-Germain e futuro companheiro de equipa.

O F. C. Porto e o Paris Saint-Germain já têm um princípio de entendimento em relação ao negócio que deve ser oficializado esta quinta-feira. Será, até ao momento, a segunda transferência dos campeões nacionais após a transferência de Fábio Vieira para o Arsenal por 35 milhões de euros.

Vitinha afirmou-se esta época no F. C. Porto, ao ponto de ser um titular indiscutível na equipa de Sérgio Conceição. Agora, aos 22 anos, terá pela frente a segunda aventura no estrangeiro, depois de na época passada ter estado no Wolverhampton, em Inglaterra.