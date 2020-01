Sofia Esteves Teixeira Hoje às 18:46 Facebook

O F. C. Porto está a vencer (2-1) com o Varzim, no Estádio no Dragão, nos quartos de final da Taça de Portugal. Soares, servido por Saravia, inaugurou o marcador. Os varzinistas empataram, de livre, por Hugo Gomes mas Marcano devolveu a vantagem aos azuis e brancos.

