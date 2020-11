F. C. Porto volta a ser derrotado pelo PSG

JN/Agências Hoje às 20:36 Facebook

O F. C. Porto voltou a perder esta quinta-feira, com os franceses do PSG (29-28), na oitava jornada do grupo A da Liga dos Campeões de andebol, somando o quarto desaire na prova, apesar da recuperação nos minutos finais.

Com a derrota em Paris, o conjunto português mantém os seis pontos, os mesmo do PSG, que ultrapassa os lusos na quarta posição, sendo que os franceses têm menos dois jogos disputados na poule liderada pelos polacos Kielce.

Depois do desaire na passada semana (31-34), no Dragão Arena, a equipa liderada por Magnus Andersson voltou a não conseguir superar o poderio gaulês, ameaçado apenas nos minutos finais.