F. C. Porto volta a vencer dérbi e está nos "quartos"

F. C. Porto garantiu presença nos quartos de final da Golden Cup, após vencer o Benfica por 7-6. Oliveirense também já está apurada.

A segunda jornada da Golden Cup, que está a decorrer na Corunha, trouxe nova vitória ao F. C. Porto, desta vez num duelo com o Benfica (7-6), bem mais equilibrado do que a final da Taça de Portugal de sábado passado.

Os dragões já venceram o Grupo A e estão nos quartos de final, marcados para quinta-feira.

No Grupo C, o Barcelos goleou o HC Braga (7-1) e vai discutir o primeiro posto com o Liceo. No Grupo D, a Oliveirense bateu o Réus (4-3) e também está apurada.