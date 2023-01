F. C. Porto volta às vitórias com dedo de Toni Martínez

O F. C. Porto venceu, tranquilamente, o Arouca (4-0) e avança para os quartos de final da Taça de Portugal, com Toni Martínez em destaque ao assinar um hat-trick. Na próxima fase vai enfrentar o Académico de Viseu.

Após o desaire com o Casa Pia, para a Liga, era importante para a equipa de Sérgio Conceição responder com uma vitória. O treinador dos dragões manteve o mesmo onze para o encontro com o Arouca, à exceção da entrada de Cláudio Ramos, o habitual dono da baliza nas Taças.

Os azuis e brancos entraram dominantes no encontro e chegaram à vantagem aos 31 minutos, com uma finalização precisa de Galeno.

Após o descanso, Sérgio Conceição entendeu que era importante refrescar o ataque, oferecendo novas dinâmicas à equipa, e lançou Toni Martínez em campo.

O avançado espanhol respondeu da melhor maneira à confiança do treinador e marcou por duas vezes, em apenas dois minutos. Abriu a conta pessoal aos 55 minutos e dilatou a vantagem do F. C. Porto aos 57 minutos. Perto do fim, Martínez mostrou o instinto matador e completou o hat-trick, terminando a partida em beleza.

Assim os dragões eliminaram o Arouca da Taça de Portugal, marcando encontro com o Académico de Viseu, que venceu o Beira-Mar (2-0), nos quartos de final da competição.