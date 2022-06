F. C. Porto: Vontade de manter Marchesín mesmo em final de contrato

Miguel Pataco e Norberto A. Lopes Hoje às 16:00 Facebook

Sérgio Conceição quer segurar argentino e ter dois guarda-redes de valia semelhante em 2022/233. Diogo Costa tem muito mercado e o Newcastle é um dos interessados no internacional português.

Agustín Marchesín é peça fundamental no desenho do plantel da próxima época. Apesar de entrar no último ano de contrato e já ter manifestado a intenção de procurar um destino onde possa jogar com regularidade e, assim, entrar nas escolhas do selecionador argentino para o Mundial de 2022, o JN sabe que Sérgio Conceição quer manter o guarda-redes mesmo perante o risco de sair a custo zero no final da próxima temporada.

"Estou muito agradecido ao F. C. Porto, obviamente quero jogar sempre e estou habituado a jogar, não me quero habituar a não jogar, é ano de Mundial, sentia que estava dentro do grupo da seleção, mas agora não estar a jogar é difícil. Vamos ver o que é melhor para o clube, sempre disse que os clubes estão acima dos jogadores, mas tenho uma grande vontade de jogar". As palavras de Marchesín, após o triunfo na final da Taça de Portugal, mostram bem a intenção do argentino para este mercado, mas a vontade do atleta não tem eco no desejo do treinador.