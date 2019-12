Fã do Newcastle viajou 170 km para fazer troça de amigo. Foi distinguido pelo L'Équipe

Hoje às 14:59 Facebook

Um adepto do Newcastle percorreu pouco mais de 170 quilómetros para visitar um amigo, depois de uma vitória do Newcastle por 3-2 frente ao Everton.

As picardias no desporto são comuns entre os adeptos. É normal enviar-se uma mensagem a um colega depois das partidas ou publicar-se algo nas redes sociais, como forma de provocação aos rivais.

Pois essa rivalidade entre amigos no futebol tomou outras proporções devido a este adepto inglês, que viajou mais de 170 quilómetros para se rir na cara do amigo, depois de o Newcastle estar a perder por duas bolas a zero ao intervalo frente ao Everton e virar o resultado para 3-2.

Este episódio decorreu em março deste ano, no entanto, nove meses depois, o jornal francês L'Équipe nomeou o protagonista como "Adepto do ano".

Como o amigo não lhe atendia o telefone, nem lhe respondia às mensagens, o adepto dos Magpies decidiu ir visitá-lo, apenas para tocar à campainha, esperar que viesse à porta e fazer troça por causa da derrota.