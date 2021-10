Fabiana Pinto é a primeira jogadora da A. F. Porto a receber um cartão branco

Bernardo Monteiro Hoje às 21:01 Facebook

Atleta da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves torna-se na primeira jogadora da A. F. Porto a receber um cartão branco, implementado na temporada passada, após ajudar uma adversária em campo.

O caso aconteceu na temporada passada, no jogo contra o Leça do Balio, na primeira mão da 1.ª eliminatória do apuramento de campeão, da 2.ª Divisão Nacional. A Escola de Futebol Hernâni Gonçalves perdeu por 4-0, mas o resultado não foi o mais importante. "A minha adversária caiu mal após um lance e estava a ter um ataque de pânico. As pessoas só lhe diziam para ter calma e isso não estava a ajudar. Por isso, eu só lhe desviei as atenções do que se estava a passar, até ela estabilizar", conta a jogadora, de 24 anos.

Fabiana Pinto é cardiopneumologista de profissão e por isso está habituada a ajudar clinicamente os outros. Mas há pequenas recompensas que valem muito. "No final do jogo, a árbitra Liliana Almeida deu-me o cartão branco, onde estava uma dedicatória: 'Há atitudes que fazem a diferença e hoje tu mostraste que podes fazer a diferença. Continua assim'. Isto foi algo que me marcou", confessa a jogadora, que atua no meio-campo.

No relvado, Fabiana não é de marcar muitos golos, pois prefere assistir as colegas. Joga futebol há 11 anos, dez dos quais passados na Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, mas apenas pelo prazer do desporto. "Claro que gostava de chegar à 1.ª Divisão, mas o objetivo principal não é esse. Gosto do clube porque é um sítio onde me sinto em casa".

José Manuel Neves, presidente da A. F. Porto, destaca a atitude heroica de Fabiana Pinto, que "salvou uma vida" e, por isso, merece todo o destaque e também o respeito. "O futebol feminino é uma das bandeiras da nossa associação e casos como este só ajudam a modalidade a crescer. Felizmente, há pessoas disponíveis e capazes para ajudar quando é preciso", afirmou. Já Rui Pacheco, presidente da Escola de Futebol Hernâni Gonçalves, diz ser "um orgulho" ter no clube uma jogadora distinguida. "Esta foi mais uma forma da Fabiana provar que se enquadra nos valores do clube, relativamente à ética e ao fair-play".