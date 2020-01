JN Hoje às 21:35, atualizado às 22:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Moreirense e F. C. Porto vão empatando (2-2), em jogo da 16.ª jornada da Liga. Fábio Abreu, após jogada de contra ataque, abriu o marcador. Tiquinho Soares e Alex Telles deram a cambalhota, mas João Aurélio, antes do intervalo, colocou tudo empatado.

Após um lance desastroso entre Marega e Nakajima, Luís Machado lançou Fábio Abreu que ultrapassou Diogo Leite e abriu o marcador.

Corona cruza bem e Soares, de cabeça, empurra para o empate. Grande cabeceamento do avançado do F. C. Porto.

Falta sobre Corona e, depois de consultar o VAR, Soares Dias apita para penálti. Bola para um lado, guarda-redes para o outro, e Alex Telles coloca o F. C. Porto na frente do marcador.

Cruzamento tenso de João Aurélio e Marchesin traído pela presença de Fábio Abreu no lance. Tudo empatado em Moreira de Cónegos.