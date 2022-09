Fabio Cannavaro de regresso a Itália

Fabio Cannavaro está de regresso ao futebol italiano, após orientar equipas, na última década, nos Emirados Árabes Unidos, na Arábia Saudita e na China. É o novo treinador do Benevento.

Com 49 anos, é a primeira vez que treina em Itália. O antigo defesa central da seleção transalpina, que se sagrou campeão do Mundo em 2006, toma conta do Benevento, atual 13.º classificado da Série B, em Itália. O objetivo é garantir a subida ao campeonato principal.

Cannavaro começou a carreira de treinador no Al-Ahli, em 2013, tendo depois passado pelo Guangzhou (China), Al Nassr (Arábia Saudita) e Tianjin (China).