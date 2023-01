Fábio Cardoso e Marcano seguram as pontas na baixa de Pepe

Nuno A. Amaral Hoje às 22:12 Facebook

Twitter

Partilhar

Nova paragem do capitão do F. C. Porto significa a continuidade da dupla de centrais dos últimos nove jogos. David Carmo espreita a utilização na Taça de Portugal

O retrocesso na recuperação de Pepe foi uma má notícia para Sérgio Conceição, cujos efeitos são atenuados pelo bom rendimento da dupla formada por Fábio Cardoso e Marcano nos últimos nove jogos dos dragões (oito vitórias e um empate, com apenas cinco golos sofridos).

O capitão portista voltou a parar, depois de ter sido operado anteontem ao braço esquerdo, para melhorar a consolidação óssea da fratura sofrida ao serviço da seleção portuguesa, e a ausência é garantida nas próximas partidas, o que abre caminho à continuidade de Fábio e Marcano como titulares no jogo de sábado com o Casa Pia.