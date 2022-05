Fábio Cardoso e o desafio no Dragão: "Tinha de jogar à Porto"

JN Hoje às 18:51 Facebook

Twitter

Partilhar

O central português fez o balanço da primeira época de azul e branco: "Nem consigo acreditar em tudo o que nós conquistámos. Parece um sonho".

Através das redes sociais, Fábio Cardoso fez, esta quarta-feira, o balanço da primeira época ao serviço do F. C. Porto.

Desde o impacto inicial com a transferência do Santa Clara para o Dragão até às emoções fortes pelas conquistas do campeonato e da Taça de Portugal, o central, de 28 anos, diz que "tudo parece um sonho" no "período mais exigente da carreira".



"Quando cheguei ao F. C. Porto sabia que ia entrar no período mais exigente da minha carreira. Vinha para uma instituição histórica, um dos ícones do bom futebol à escala mundial. Tinha de estar à altura do desafio. Tinha que dar o melhor de mim, disputar cada bola como se fosse a última, marcar cada avançado como se a minha vida dependesse disso, em suma, jogar à Porto!", começou por destacar.

Apesar de raramente ter sido primeira opção para Sérgio Conceição, o jogador não esconde a felicidade pelas conquistas conseguidas.

"Hoje, quase um ano depois da minha chegada a esta casa, a esta família, nem consigo acreditar em tudo o que nós conquistámos. Sim, nós! Eu, tu, todo o plantel, equipa técnica, staff, adeptos... Obrigado, por tudo. Ainda hoje parece um sonho!", referiu.