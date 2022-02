Fábio Cardoso faz de Pepe em Moreira de Cónegos

JN Hoje às 19:03 Facebook

Sérgio Conceição aposta no central português para o eixo defensivo. Vitinha, Evanilson e Taremi também serão titulares frente ao Moreirense.

Fábio Cardoso, Vitinha, Evanilson e Taremi são as novidades no onze do F. C. Porto para defrontar, este domingo, o Moreirense, na 23.ª jornada da Liga.

Enquanto o central substitui o castigado Pepe, o médio e os dois avançados recuperam a titularidade depois de terem sido poupados frente à Lazio, para a Liga Europa.

Em sentido contrário, Grujic, Pepê e Toni Martinez ficam no banco.

Onze do Moreirense: Pasinato; Artur Jorge, Ibrahima, André Luís, Yan Matheus, Matheus Silva, Pedro Amador, Steven Vitória, Pablo, Jefferson e Rafael Martins

Onze do F. C. Porto: Diogo Costa; João Mário, Mbemba, Fábio Cardoso, Zaidu; Uribe, Vitinha, Fábio Vieira, Otávio, Evanilson e Taremi

Luís Godinho será o árbitro do encontro, cabendo a Vítor Ferreira as funções de videoárbitro. O jogo começa às 20 horas.