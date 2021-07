Fábio Cardoso oficializado como reforço do F.C. Porto

Eduardo Pedrosa Costa Hoje às 11:18 Facebook

O defesa central Fábio Cardoso foi oficializado como jogador do F.C. Porto esta quinta-feira. Formado no Benfica e com passagem pelo Santa Clara, assina contrato até 2026 e deverá custar cerca de 2,2 milhões de euros aos cofres portistas.

"Não tenho palavras para descrever este momento. É um dos dias mais felizes da minha vida, sem sombra de dúvidas. Ainda não acredito. É um sonho tornado realidade chegar a um patamar destes, num dos maiores clubes do mundo", referiu o defesa ao clube.

Bem-vindo Fábio Cardoso #FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/MoJ1EAv2j1 - FC Porto (@FCPorto) July 1, 2021

Fábio Cardoso junta-se assim a Pepe, Mbemba, Diogo Leite e Marcano no lote de defesas centrais.