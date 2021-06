Fábio Cardoso vai ser reforço dos dragões

JN Hoje às 19:30 Facebook

O F. C. Porto e o Santa Clara já chegaram a acordo para a transferência do defesa central, que vai custar entre 2 e 2,5 milhões de euros aos cofres dos azuis e brancos e, para já, sabe o JN, não está prevista a cedência de qualquer jogador ao clube açoriano.

Natural de Águeda, Fábio Cardoso fez quase toda a formação no Benfica até chegar à equipa principal, onde não teve oportunidades, sendo emprestado ao Paços de Ferreira, antes de assinar pelo V. Setúbal e passar uma época (2017/18) na Escócia, ao serviço do Rangers.

O regresso ao futebol português aconteceu em 2018/19, no Santa Clara, onde fez três temporadas de grande nível. Fábio Cardoso já tinha sido apontado ao F. C. Porto na época passada, mas o negócio não se fez, ficando agora selado por uma verba entre os 2 e os 2,5 milhões de euros.

No verão passado, o clube açoriano pedia cerca de quatro milhões de euros, mas o facto de o central entrar, em 2021/22, no último ano de contrato com a formação insular permitiu ao F. C. Porto garantir a contratação por um valor inferior.