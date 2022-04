Fábio Carvalho contratado pelo Liverpool, diz imprensa inglesa

JN Hoje às 18:10 Facebook

Twitter

Partilhar

A imprensa inglesa noticia esta quinta-feira que o Liverpool avançou com a compra do médio internacional português Fábio Carvalho, de 19 anos, do Fulham, por cerca de 7,7 milhões de libras (mais de 9,2 milhões de euros) para a próxima época.

As primeiras informações sobre o negócio foram adiantadas pelo jornalista italiano Fabrizio Romano, que garante que o jogador já fez testes médicos com o novo clube e será anunciado no final da época como reforço.

"Fábio Carvalho para o Liverpool, cá vamos nós. Negócio feito. Exames médicos já completados com a permissão do Fulham. Cinco milhões mais 2,7 extras, cláusula de venda incluída. Contrato até 2027. Liverpool sem plano para o emprestar de volta. Anúncio em maio", escreveu na conta do Twitter.

Os "reds" vão pagar cinco milhões de libras (quase seis milhões de euros), valor ao qual se acresce mais 2,7 milhões (2,5 ME) no futuro, com o médio ofensivo a assinar até 2027.

O jogador tem contrato com o Fulham, do Championship, que é treinado pelo português Marco Silva, até ao final da temporada. Pelos "cottagers", Fábio Carvalho apontou oito golos e fez sete assistências e é considerado uma das grandes promessas do futebol inglês.

Segundo a imprensa inglesa, esta é a segunda vez que o Liverpool avança para a contratação do internacional português sub-21, tendo a primeira aproximação falhado no último dia do mercado de inverno, pois o objetivo era voltar a cedê-lo ao Fulham até ao final da época e os "reds" já não o conseguiram inscrever a tempo".

PUB

Nascido em Lisboa, o médio foi para Inglaterra com a família aos 13 anos, tendo jogado pelas seleções inglesas jovens. No entanto, em março passado foi chamado por Rui Jorge para os sub-21 de Portugal.