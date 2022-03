Fábio Carvalho titular na primeira chamada aos sub-21

JN/Agências Hoje às 19:41 Facebook

Já é conhecido o onze titular escalado por Rui Jorge para o confronto com a Islândia e a grande surpresa é a inclusão de Fábio Carvalho na equipa, naquela que é a primeira internacionalização do médio.

O jogo será disputado no Algarve, no Estádio de Portimão, e tem início marcado para as 20. 15 horas, no Canal 11. O encontro é referente à primeira jornada do Grupo D de qualificação para o próximo Europeu.

Portugal: Celton Biai; João Mário, Penetra, Eduardo Quaresma e Tomás Tavares; Tiago Dantas, Paulo Bernardo, Fábio Carvalho e Fábio Vieira; Henrique Araújo e Gonçalo Ramos

Treinador: Rui Jorge

Suplentes: Samuel Soares, Bruno Rodrigues, Bernardo Folha, Zé Carlos, Afonso Sousa, Francisco Conceição, Tiago Araújo, Gonçalo Borges e Fábio Silva