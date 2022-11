Fábio Coentrão: "Há ex-jogadores que foram uma m**** e falam de Ronaldo"

JN Hoje às 21:04 Facebook

O ex-jogador defendeu, esta quarta-feira, Cristiano Ronaldo, vincando que as críticas ao capitão da seleção nacional são "uma vergonha".

Fábio Coentrão e Cristiano Ronaldo partilharam o balneário no Real Madrid e na Seleção nacional e o agora ex-jogador saiu mesmo em defesa do capitão da seleção nacional, mostrando-se irritado com as críticas que têm sido feitas a CR7.

"É uma vergonha o que tem acontecido. O Ronaldo, que tem feito o que tem feito durante toda a carreira... É muito feio o que se está a passar com ele. Apesar de não estar a render ao nível habitual, é uma vergonha. As pessoas começam a falar dele, que se dá mal com os companheiros de equipa e as coisas são mal-interpretadas. É algo horrível, eu sei como ele é. Convivi com ele muitos anos e não tem de me dizer como as coisas são: eu sei. É impossível que Ronaldo não se dê bem com Bruno ou qualquer outro jogador. É uma pessoa fantástica", afirmou Coentrão em entrevista ao portal espanhol "Relevo", recordando o caso de Benzema, último vencedor da Bola de Ouro.

"O Real Madrid tem o Benzema que faz 40 golos, mas sabem bem que se o Cristiano lá estivesse faria 60. Sabes tu, sei eu e sabe qualquer um que saiba um pouco de futebol. O Cristiano faria os golos que quisesse no Real Madrid. Em Manchester as coisas não lhe correram bem porque as pessoas de lá estavam a incomodá-lo. Um jogador precisa de tranquilidade para que as coisas lhe saiam bem. Há muitos jogadores que falaram mal dele e não lhe chegam à sola dos sapatos. No Mundial ele vai calar muitas bocas. Há ex-jogadores que foram uma m**** e falam de Ronaldo como se tivessem sido alguma coisa. Não têm de falar assim", concluiu.