Fabio Jakobsen vence primeira etapa ao sprint e lidera geral

JN/Agências Hoje às 18:17 Facebook

Twitter

Partilhar

O neerlandês Fabio Jakobsen (QuickStep-Alpha Vinyl) venceu, esta quarta-feira, ao sprint a primeira etapa da Volta ao Algarve em bicicleta, na chegada a Lagos, e assumiu a liderança da geral individual.

Jakobsen, que já tinha vencido dois triunfos nesta corrida - precisamente em chegadas a Lagos em 2019 e 2020 -, somou o terceiro triunfo na "Algarvia" ao cumprir a ligação entre Portimão e Lagos, de 199,1 quilómetros, em 4:56.29 horas, à frente do belga Jordi Meeus (BORA-hansgrohe), segundo, e o francês Bryan Coquard (Cofidis), terceiro.

No entanto, Meeus foi relegado do segundo lugar para o final do pelotão por ter realizado um sprint irregular. Coquard subiu, assim, ao segundo posto, enquanto o norueguês Alexander Kristoff (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) fechou o pódio da tirada.

O melhor português foi Rui Oliveira (UAE Emirates), no sexto lugar, numa tirada marcada por duas quedas já dentro dos últimos 40 quilómetros, a primeira em grupo e a segunda num estreitamento de estrada, a 12.500 metros da meta.

Na quinta-feira, a segunda de cinco etapas liga Albufeira ao alto da Fóia, em Monchique, uma chegada em alto de primeira categoria, após as passagens em Picota (segunda) e Pomba (terceira).