Fábio Martins condena vandalismo e diz que "ninguém entra em campo para perder"

Fábio Martins, futebolista do Famalicão, recorreu às redes sociais para condenar os atos de vandalismo contra jogadores, afirmando que "ninguém vai para dentro do campo com vontade de perder".

"É suposto um jogador sentir-se mais motivado para ajudar o clube a chegar a vitórias depois de ver casa vandalizada, ter cabeças partidas, vidros nos olhos ou ser alvo constante de ameaças e assobios? Comentem, sem aquela conversa do 'eles ganham milhares, têm de se sujeitar'", escreveu esta sexta-feira o jogador na rede social Twitter.

Na noite de quinta-feira, na saída da autoestrada A2, a caminho do centro de estágios do Seixal, o autocarro do Benfica foi atingido por pedras, resultando em estilhaços que atingiram Weigl e Zivkovic.

Também as casas do treinador e de jogadores foram grafitadas com ameaças, situação que foi comunicada que foi alertada para estas ocorrências durante a manhã e já se encontra a investigar o caso.

A publicação de Fábio Martins já tem milhares de comentários de apoio à ideia do jogador e, nas respostas a alguns desses comentários, Fábio Martins deixa claro que esta não é uma situação isolada e que não se passa apenas num clube.

"Não é uma questão de apenas um clube. Em muitos clubes se passa isto. Não é uma questão de cores. É de mentalidade", escreveu o jogador do Famalicão que acrescentou ainda: "Toda a gente tem bons e maus dias. Tenho a certeza que ninguém vai para dentro de campo com vontade de perder, de não marcar ou de não correr. São dias. Somos humanos".

Fábio Martins apontou um dos golos da vitória do Famalicão sobre o F. C. Porto, na quarta-feira, por 2-1. em jogo a contar para a 25.ª jornada da Liga.