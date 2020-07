Fábio Martins deixa mensagem emotiva ao Famalicão na despedida

JN Ontem às 22:33 Facebook

O avançado Fábio Martins, um dos jogadores que mais se destacaram na edição de 2019/20 da Liga, está de saída do Famalicão, clube que representou por empréstimo do S. C. Braga. Na hora da despedida, deixou uma emotiva mensagem nas redes sociais.

"Obrigado, Famalicão. Obrigado, Família. Chegou a hora de dizer adeus a uma casa incrível, que me fez voltar a sentir jogador na plenitude. Quando ouvi o projecto que o Dr. Miguel Ribeiro me propôs, não tive qualquer dúvida de que este seria o meu destino ideal. E hoje só posso confirmar", começou por escrever o jogador, que como profissional representou também a equipa B do F. C. Porto, clube pelo qual fez todo o percurso na formação, Desportivo das Aves, S. C. Braga, Paços de Ferreira e Chaves.

Fábio Martins recordou, de seguida, a caminhada da equipa na Liga: ""Vivemos juntos uma história incrível, conseguimos algo ímpar em Portugal, acima de tudo porque jogámos sempre com alegria e com prazer. Eu fui muito feliz nesta casa, senti que houve uma sinergia desde o primeiro momento e isso foi fundamental para o meu sucesso pessoal e conquistas coletivas".

E prosseguiu: "Quero, portanto, agradecer a quem acreditou em mim e confiou naquilo que eu podia oferecer a este grupo. Direção, equipa técnica, a toda a gente com quem partilhei o balneário. Aos meus colegas, porque foram realmente fantásticos e de uma união fortíssima, a toda a malta do departamento médico e todo o restante staff, por nunca nos terem deixado faltar nada".

Os adeptos também merecerem uma homenagem do avançado português: "Confirmaram a ideia que me tinham transmitido de serem completamente apaixonados pelo clube. A cada um de vocês, que estiveram desse lado durante um ano inteiro a apoiar-nos e a ouvir tudo o que eu tinha e queria dizer fora das quatro linhas".

"Foi, sem dúvida, uma época inesquecível e o FC Famalicão será um daqueles emblemas que viajará comigo vá para onde vá. Ganharam aqui um novo adepto, porque este amor... é mesmo um AMOR DE PERDIÇÃO", finalizou Fábio Martins, sem desvendar se regressará a Braga ou se voará para outros destinos.

Pelo Famalicão o avançado realizou 36 jogos (29 na Liga, seis na Taça de Portugal e um na Taça da Liga) e apontou 12 golos.