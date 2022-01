Fábio Pacheco entra no álbum de ouro

Vìtor Jorge Oliveira Hoje às 20:14 Facebook

O médio Fábio Pacheco tornou-se, na segunda-feira, na visita ao Tondela, o jogador com mais jogos pelo Moreirense no principal escalão.

O experiente jogador, de 33 anos, a cumprir a quarta temporada no clube vimaranense, passou a somar 98 jogos pelo clube na elite, superando a marca que pertencia a Jorge Duarte.

Já com uma longa carreira na Liga, contabilizando ainda passagens pelo Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Marítimo, Fábio Pacheco, natural de Paredes e com formação nos pacenses, soma já 170 jogos no principal escalão. Também representou o Rebordosa, a UD Oliveirense e o Tondela, mas nos escalões secundários.

Jogador fulcral em Moreira de Cónegos e com estatuto de capitão, Fábio Pacheco renovou no verão passado por duas temporadas, ficando preso ao clube até 2023.