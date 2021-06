Fábio Pacheco renova com o Moreirense por duas épocas

JN Hoje às 21:27 Facebook

Médio vai para a quarta temporada no clube de Moreira de Cónegos. Ficam por resolver as situações de D'Alberto, Afonso Figueiredo e Alex Soares, que acabam contrato no final do mês

Fábio Pacheco vai continuar a vestir a camisola do Moreirense nas próximas duas temporadas. O "rei dos desarmes", como o apelidou o clube na oficialização da renovação do contrato, tem sido um dos jogadores mais fiáveis do emblema de Moreira de Cónegos, ande chegou em 2018, oriundo do Marítimo.

Com 88 jogos realizados pelo Moreirense e um golo marcado, o médio, formado no Paços de Ferreira, foi um dos pilares da equipa ao longo da última temporada, tendo sido decisivo para a campanha tranquila da equipa na Liga, a qual terminou na 8.ª posição.

Acertada a renovação de Fábio Pacheco, ficam por resolver as situações de Anthony D'Alberto, Afonso Figueiredo e Alex Soares, todos com contrato válido até 30 de junho. Os dossiês deverão ter a apreciação do técnico João Henriques, que, recentemente, foi anunciado como sucessor de Vasco Seabra no comando dos cónegos.