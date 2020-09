Fábio Silva: "40 milhões? Os jogadores passam ao lado disso"

Arnaldo Martins Hoje às 09:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Filho de Jorge Silva, antigo capitão do Boavista, e irmão de Jorge Silva, defesa da Lázio, Fábio nasceu praticamente com uma bola no pé.

Na formação, destacou-se no F. C. Porto, mas esteve duas épocas no Benfica, tendo regressado há dois anos à casa azul e branca. Para lá dos títulos nacionais, ajudou a conquistar a Youth League (2018/19). Além de CR7, Cavani é outro exemplo a seguir. Trocou, agora, o F. C. Porto pelo Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo.

O valor da transferência, 40 milhões de euros, tem algum significado? É um peso?

É um número. É normal que as pessoas de fora falem, mas os jogadores passam ao lado disso. Para o jogador, isso nunca é o dado mais importante, pois o foco é sempre treinar e aprender todos os dias.