Fábio Silva dispensado após discutir com treinador e Sarabia diz adeus ao PSG

O Vizela garantiu mais um reforço e o Arouca cedeu o extremo Bukia. Em Inglaterra, o Wolverhampton dá as boas-vindas a Sarabia.

Vizela: O clube minhoto chegou a acordo com o Albacete, clube de Espanha, para a transferência de Carlos Isaac, que tinha contrato com o Vizela até junho de 2025, e deixa o clube para regressa à formação da II Liga espanhola, que já representou.

Arouca: O extremo congolês Bukia foi cedido aos sauditas do Al-Batin até ao final da temporada. O avançado de 27 anos chegou ao clube em 2017, por empréstimo do Boavista, tendo ficado desde então em permanência no clube da Serra da Freita, com exceção de uma cedência ao Kaysar (Cazaquistão), em 2019. Pelo Arouca, Bukia, que foi internacional pela seleção do Congo por uma ocasião, disputou um total de 163 partidas, nas quais marcou 23 golos e fez sete assistências. O jogador, que já não havia sido chamado a jogo por Armando Evangelista nos últimos três encontros oficiais (Estoril Praia, F. C. Porto e Desportivo de Chaves) pela iminência de um acordo para a saída, era assim uma ausência já esperada para o clube, que, neste defeso, já contratou o extremo norte-americano Benji Michel ao Orlando City (Estados Unidos) e, segundo o treinador arouquense, espera ainda trazer um outro reforço para a mesma posição.

Santa Clara: O guarda-redes Marcos Díaz, que alinhava nos argentinos do Huracán, assinou pelo clube dos Açores até junho de 2024. Trata-se da primeira experiência do atleta de 36 anos fora da Argentina. Além do Huracán, Marcos Díaz passou por Colón, Gimnasia de Jujuy, Talleres e Boca Juniors, tendo conquistado o título de campeão argentino neste último clube em 2020. Na segunda-feira, o Santa Clara revelou que o guardião Marco Pereira não deve jogar mais esta temporada devido a uma operação no joelho direito.

Wolverhampton: Pablo Sarabia deixou os franceses do Paris Saint-Germain e assinou um contrato válido por duas épocas e meia com os "wolves". O internacional espanhol esteve na época passada no Sporting, por empréstimo da equipa francesa, e foi um dos destaques da equipa de Ruben Amorim, com 45 jogos disputados, 21 golos marcados e oito assistências. O jogador acabou por regressar ao PSG e esta época foi utilizado em 19 partidas, tendo estado entre os eleitos da seleção espanhola que disputaram o Mundial 2022 no Catar.

Dortmund: O lateral direito Julian Ryerson, que jogava no Union de Berlim, foi apresentado como reforço do Dortmund. O norueguês de 25 anos assinou um contrato válido até 2026.

Anderlecht: A aventura de Fábio Silva na Bélgica terá chegado ao fim e tudo por causa de uma discussão com o treinador, Brian Riemier. Segundo o jornal belga "Het Laatste Nieuws", o treinador dinamarquês repreendeu o jogador português pelos índices físicos apresentados e pelos pouco golos marcados. Fábio Silva, que foi cedido pelo Wolverhampton ao clube belga até ao final da época, já não deverá, assim, ser convocado para o próximo jogo e deve rumar aos Países Baixos, dado que o PSV é um dos principais interessados, garantem os belgas.