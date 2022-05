Fábio Silva e a ausência de golos pelo Wolves: "Passa-me ao lado"

JN/Agências Hoje às 12:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O futebolista do Wolverhampton Fábio Silva garantiu que lida bem com a época menos conseguida ao serviço dos ingleses, pelos quais não marcou qualquer golo, e garantiu que está concentrado em ajudar a seleção portuguesa de sub-21.

O jovem ponta de lança, de 19 anos, foi utilizado em 26 encontros oficiais, em 2021/2022, pelo treinador português Bruno Lage, mas não conseguiu fazer o gosto ao pé pela equipa principal dos Wolves.

"Acho que os jogadores passam por bons e maus momentos. Lido bem com isso e por isso estou onde estou. Lidei bem e lido bem com a pressão, isso [de não ter marcado golos] passa-me ao lado", manifestou Fábio Silva, em conferência de imprensa, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Por outro lado, Fábio Silva mostra-se motivado para ajudar a equipa de sub-21 lusa a garantir o apuramento para o Europeu de 2023, bastando duas vitórias para o conseguir.

"Sabemos que só precisamos de duas vitórias para garantir a qualificação. Estamos focados no jogo a jogo, mas o mais importante é o jogo com a Bielorrússia. Se estivermos ao nosso melhor, vamos conseguir a qualificação e ganhar os três jogos", expressou.

O jogador, que passou pela formação do Benfica e do F. C. Porto, salientou que Portugal "está muito perto do objetivo e tem a convicção de que é quase obrigado a conseguir a qualificação".

Os vice-campeões europeus de sub-21 concluem, em junho, a qualificação para a prova continental, que se vai realizar na Roménia e na Geórgia, em 2023, com três encontros do grupo 4: com a Bielorrússia, em 4 de junho, na Arménia, o Liechtenstein, em 7 de junho, em Vaduz, e a Grécia, no Estádio Cidade de Barcelos, em 11 de junho.

PUB

Portugal lidera o agrupamento, com 19 pontos, seguido da Grécia, com 17, enquanto a Islândia e a Bielorrússia somam nove. O Chipre, com oito, e o Liechtenstein, ainda sem qualquer ponto somado, ocupam as duas últimas posições. Os primeiros posicionados de cada grupo apuram-se diretamente, tal como o melhor segundo, com os restantes a disputarem um play-off para ocupar as últimas oito vagas do Campeonato da Europa.