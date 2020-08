Fábio Silva e Aboubakar "bisam" na goleada do F. C. Porto à equipa B do Rio Ave

JN/Agências Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

O F. C. Porto goleou hoje a equipa B do Rio Ave 7-0, num encontro em que Fábio Silva e Aboubakar 'bisaram' e que foi o primeiro jogo-treino dos campeões nacionais de futebol com vista à época 2020/21.

No jogo, disputado no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, Luis Díaz (13 minutos), Fábio Silva (17 e 42), Matheus Uribe (46), Otávio (56) e Aboubakar (75 e 85) marcaram para os 'dragões', segundo informou o clube.

Na mesma nota, os "azuis e brancos" assinalam que o treinador Sérgio Conceição utilizou um grupo alargado de jogadores: Marchesín, Wilson Manafá, Mbemba, Diogo Leite, Alex Telles, Loum, Vítor Ferreira, Romário Baró, Luis Díaz, Fábio Silva, Soares, Diogo Costa, Aboubakar, Cláudio Ramos, Carraça, Diogo Queirós, Pepe, Tomás Esteves, Sérgio Oliveira, Matheus Uribe, Otávio, Tecatito Corona, João Mário, Marega e Mouhamed Mbaye.

Com Nakajima ainda "fora das contas" neste regresso ao trabalho, a equipa não contou, mas por lesão, com Danilo, que fez gestão de esforço, Marcano, em tratamento, e ainda Fábio Vieira, que apresenta "uma lesão na anca direita".

A equipa volta a treinar no centro de estágios do Olival apenas na segunda-feira, em sessão com início marcado para as 10.30 horas.

O sorteio da I Liga determinou na sexta-feira que o F. C. Porto inicia o campeonato, no fim de semana de 19 e 20 de setembro, com uma receção ao Sporting de Braga, equipa treinada esta época por Carlos Carvalhal e que na última terminou em terceiro lugar.