Fábio Silva estreia-se a marcar, mas não evita derrota dos "Wolves"

O avançado português Fábio Silva marcou, esta segunda-feira, o primeiro golo ao serviço dos ingleses do Wolverhampton, mas não conseguiu evitar a derrota da equipa na deslocação ao recinto do Burnley, por 2-1, em jogo da 14.ª jornada da Premier League.

A partida não correu de feição à equipa orientada por Nuno Espírito Santo, que entrou em campo com seis lusos - Rui Patrício, Nélson Semedo, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Daniel Podense - no onze titular.

Aos 35 minutos, Ashley Barnes adiantou os locais no marcador, com Chris Wood, aos 51, a aumentar a vantagem no marcador.

Aos 60 minutos, Fábio Silva foi chamada a jogo e, quase em cima dos 90, sofreu a falta e converteu a grande penalidade, reduzindo para 2-1 e estreando-se a marcar pelos "Wolves".

O ex-jogador do F. C. Porto, com 18 anos e 155 dias tornou-se no mais jovem de sempre a marcar pelo clube, registo que era detido pelo franco-argelino Rayan Ait-Nouri.

Com esta derrota, a sexta da temporada, o conjunto mais português da Liga Inglesa manteve a 11.ª posição, com 20 pontos, menos 11 que o líder Liverpool. Já o Burnley subiu ao 16.º posto.