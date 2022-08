Fábio Silva marca na passagem do Anderlecht ao play-off da Conferência

Ontem às 23:11 Facebook

O português Fábio Silva abriu o marcador no triunfo dos belgas do Anderlecht sobre os estónios do Paide, por 3-0, na segunda mão da terceira pré-eliminatória, e segue para o play-off da Liga Conferência Europa.

Em apenas cinco jogos pelos belgas, o avançado luso igualou o melhor registo goleador como sénior - quatro golos - na época 2020/21, pelo Wolverhampton.

Fábio Silva abriu o marcador, aos 62 minutos, e ainda fez a assistência para o tento de Michael Murillo, aos 71. O panamiano marcou ainda o terceiro golo, aos 75.

O Anderlecht defronta agora no play-off os suíços do Young Boys.