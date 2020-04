Fábio Silva representa F. C. Porto em torneio solidário de FIFA

JN Hoje às 18:47 Facebook

Fábio Silva vai representar o F. C. Porto no "EA Sports FIFA 20 Stay and Play Cup", um torneio de FIFA 20 solidário, que se vai jogar entre 15 e 19 de abril.

Com os campeonatos parados é hora de vencer a quarentena com alternativas criativas. E os desportos virtuais estão completamente na moda. Neste sentido, Fábio Silva, avançado do F. C. Porto, vai participar num torneio onde o prémio reverte para a investigação da cura para a Covid-19, mais concretamente, da pesquisa para conceber uma vacina que torne a população imune à doença que tem devastado o mundo inteiro.

Entre os 20 participantes, estão o Atlético de Madrid, representado por João Félix, o Liverpool, o Real Madrid, o Manchester City e o PSG.

A competição será disputada em eliminatórias de um jogo apenas.