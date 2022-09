Fábio Silva resolve contenda complicada

Com um golo de grande penalidade, aos 80 minutos, Fábio Silva valeu a vitória ao Anderlecht, na abertura do Grupo B da Liga Conferência Europa.

Numa partida em que os belgas até nem entraram bem, permitindo ao Silkeborg, da Dinamarca, equilibrar o jogo, foi na segunda metade que o Anderlecht despertou e subiu o nível de produção ofensiva.

Foi aí que, aos 80 minutos, o jovem português concretizou o penálti que lhe valeu a capa de herói e garantiu três pontos à equipa.

PUB

Destaque ainda para o triunfo suado do Villarreal, na receção ao Lech Poznan (4-3) e do empate da Fiorentina contra os letãos do RFS (1-1).

Eis os resultados dos outros jogos do dia:

Austria Vienna - Hapoel Beer Sheva : 0-0

Ballkani - Cluj: 0-0

Fiorentina-RFS: 1-1

Hearts - Basaksehir: 0-4

Nice - Colónia: 1-1

Slovacko - Partizan: 3-3

Villarreall - Lech Poznan: 4-3