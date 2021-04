Fábio Silva: "Tenho todas as camisolas do Ronaldo autografadas"

JN Hoje às 20:44 Facebook

O avançado do Wolverhampton respondeu às perguntas de alguns fãs portugueses e partilhou a grande admiração que tem por Cristiano Ronaldo.

Fábio Silva está a cumprir a primeira época na Premier League depois de deixar o F. C. Porto e a curiosidade à volta do avançado é muita. Por isso, o jogador de 18 anos respondeu a algumas perguntas que os fãs deixaram nas redes sociais. Desde o cabelo, que considera a "imagem de marca", até à família - "vou-lhes estar grato para a toda a vida" - a conversa acabou mesmo por chegar a Cristiano Ronaldo.

O jovem avançado tem uma grande admiração pelo craque da Juventus e espera, um dia, conseguir conversar com ele.

"No mundo do futebol é a pessoa que mais me revejo e mais tento espelhar, tanto dentro como fora de campo. Nunca tive oportunidade de ter uma conversa mais longa com ele, mas tive colegas do F. C. Porto que já. Mas já tenho as camisolas todas por onde ele passou assinadas por ele. Antes dele deixar de jogar gostava de ter a oportunidade de ter uma conversa com ele, para ele também me poder dar alguns conselhos", afirmou.