Fábio Veríssimo aguarda novo teste negativo para ser dado como curado

Nuno Barbosa Ontem às 23:01 Facebook

Twitter

Partilhar

Boas notícias para o árbitro da Associação de Futebol de Leiria. Fábio Veríssimo recebeu um teste negativo à Covid-19 e, apesar de já não ser obrigatório, fez questão de realizar um segundo. Neste momento, aguarda por novo resultado negativo para seguir com a vida pessoal e profissional dentro da normalidade possível, nesta fase da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

O juiz, de 37 anos, testou positivo à covid-19 no início de abril e, entretanto, conforme o JN escreveu na edição de papel deste domingo, teve mais um teste positivo. No entanto, apurou agora o nosso jornal, nos últimos dias já acusou negativo.

Recorde-se que, no passado sábado, dia 25 de abril, a Ministra da Saúde, Marta Temido, anunciou que, a partir desse instante, é tido como curado qualquer doente infetado com covid-19 que, estando em isolamento em casa e não apresentando sintomas, realize apenas um teste negativo ao fim de 14 dias de infeção.

Esta medida enquadra-se no caso de Fábio Veríssimo, mas o árbitro fez questão de realizar um segundo teste, do qual espera novo resultado negativo para poder, esta semana, retomar os treinos, tal como os colegas da categoria C1, de forma progressiva e com as devidas restrições sanitárias, nos Polos Profissionais.

Fábio Veríssimo, de resto, é um dos 21 árbitros que poderão dirigir os jogos das 10 jornadas que faltam para concluir a Liga, prova que será retomada no final do presente mês, embora com algumas limitações a decretar pela Direção-Geral de Saúde.

Neste último mês, em quarentena, o juiz natural de Peniche não apresentou sintomas e, por isso, esteve a treinar em casa, tanto no plano físico como no teórico, sempre com o apoio total do Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.