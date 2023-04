Fábio Veríssimo apita Gil Vicente-Benfica e Rui Costa no dérbi da Invicta

JN Hoje às 09:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os árbitros para os jogos da 30.ª jornada foram conhecidos esta quinta-feira.

O Conselho de Arbitragem da FPF designou Fábio Veríssimo e Rui Costa para os jogos da 30.ª jornada de Benfica e F. C. Porto, respetivamente.

Fábio Veríssimo estará no Gil Vicente-Benfica (sábado), que terá Hélder Malheiro como videoárbitro, enquanto o portuense Rui Costa estará no Estádio do Dragão para o F. C. Porto-Boavista, com Cláudio Pereira a assumir a função de VAR.

PUB

Por outro lado, André Narciso vai dirigir o Braga-Portimonense e Manuel Oliveira apita o Sporting-Famalicão.

Eis os árbitro para a 30.ª jornada da Liga:

Rio Ave-Arouca

Árbitro: Ricardo Baixinho

VAR: Hugo Miguel

Marítimo-Vitória

Árbitro: António Nobre

VAR: Gustavo Correia

Braga-Portimonense

Árbitro: André Narciso

VAR: João Pinheiro

Vizela-Paços de Ferreira

Árbitro: Cláudio Pereira

VAR: Luís Ferreira

Chaves-Casa Pia

Árbitro: Carlos Macedo

VAR: Luís Godinho

Gil Vicente-Benfica

Árbitro: Fábio Veríssimo

VAR: Hélder Malheiro

Estoril-Santa Clara

Árbitro: Nuno Almeida

VAR: Vasco Santos

F. C. Porto-Boavista

Árbitro: Rui Costa

VAR: Cláudio Pereira

Sporting-Famalicão

Árbitro: Manuel Oliveira

VAR: Bruno Esteves