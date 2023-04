Fábio Veríssimo apita Paços-F. C. Porto, Rui Costa no Benfica-Estoril

JN Hoje às 16:29 Facebook

O Conselho de Arbitragem da FPF divulgou esta quarta-feira as equipas de arbitragem para os jogos da 29.ª jornada da Liga, que abre na sexta-feira com o Casa Pia-Braga, dirigido por Manuel Oliveira, com Gustavo Correia no VAR.

Fábio Veríssimo vai arbitrar o Paços de Ferreira-F. C. Porto, numa partida agendada para sábado (20.30 horas) e para a qual Fábio Melo foi nomeado VAR.

No domingo (18 horas), Rui Costa apita a receção do Benfica ao Estoril. André Narciso será o VAR do encontro que terá lugar no Estádio da Luz.

Quanto ao Vitória de Guimarães-Sporting, marcado para segunda-feira à noite, será apitado Luís Godinho, enquanto Hugo Miguel ficará no VAR.