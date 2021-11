JN/Agências Hoje às 20:24 Facebook

O árbitro leiriense Fábio Veríssimo vai dirigir a partida do campeonato grego entre o AEK e o Olympiacos, da décima jornada, marcada para este domingo, pelas 17.30 horas.

O árbitro de 38 anos será auxiliado por Pedro Mota e Pedro Jesus, com lisboeta Tiago Martins a estar no VAR.

O AEK, segundo classificado, com 20 pontos, conta com o medio português André Simões, enquanto o Olympiacos, líder da prova com 23 pontos, é treinado por Pedro Martins, e conta com Rony Lopes e Rúben Semedo.