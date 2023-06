Fábio Veríssimo ganhou mais de 31 mil euros na Liga

Árbitros recebem 1502 euros por cada jogo apitado no principal campeonato. Internacionais têm ainda um salário base em função do número de anos.

Fábio Veríssimo foi o árbitro que mais dinheiro ganhou na Liga na época 2022/23. Com os 21 jogos apitados, recebeu, pelo menos, 31 542 euros. Segundo apurou o JN, cada árbitro aufere 1502 euros brutos por jogo apitado, mas há mais variantes que fazem estes valores aumentar, como um subsídio mensal de 400 euros para cobrir as despesas de deslocação para os treinos. Além disso, os internacionais têm um salário-base mensal entre os 750 e 2500 euros, em função do número de anos com este estatuto. Fazem parte desta lista Artur Soares Dias, Tiago Martins, Fábio Veríssimo, João Pinheiro, Luís Godinho, António Nobre, Vítor Ferreira, Gustavo Correia e Miguel Nogueira. Nesta época, os árbitros da Liga somaram, no total, 459 672 euros só a dirigir jogos do principal campeonato português.

A seguir a Fábio Veríssimo surgem Artur Soares Dias e João Pinheiro, que auferiram, pelo menos, 30 040 euros pelos 20 jogos que apitaram no principal escalão. Mas há ainda mais funções que um árbitro pode exercer. Por cada jogo que desempenhe como VAR aufere 480 euros. Aqui, Vasco Santos e Hugo Miguel são os que mais receberam só no desempenho desta tarefa. Os dois foram videoárbitros em 31 jogos, na Liga, em 2022/23, e ganharam 14 880 euros. No total, os juízes VAR acumularam, no mínimo, 146 880 euros em vencimentos. O JN sabe ainda que um quarto árbitro fatura 365 euros por cada jogo, além dos 400 euros mensais de subsídio de deslocação para os treinos. Neste capítulo, Iancu Vasilica foi quem mais recebeu: 6935 euros pelos 19 jogos em que participou. Seguem-se na lista João Pinho e Pedro Ramalho (6570 euros). No total da longa lista, os quartos árbitros auferiram 111 690 euros.