Fábio Veríssimo testa positivo para Covid-19

A Federação Portuguesa de Futebol anunciou, esta segunda-feira, que o árbitro Fábio Veríssimo, da AF Leiria, testou positivo para Covid-19.

Fábio Veríssimo manifestou "sintomas da doença no final da semana passada", pode ler-se no comunicado do Conselho de Arbitragem, acrescentando que o árbitro "encontra-se bem e está a ser tratado em casa, onde permanecerá".

Ainda de acordo com a mesma fonte, "o contágio aconteceu em Portugal, onde contactou com uma pessoa infetada". Desta forma, Fábio Veríssimo escapou ao contágio em Itália, onde apitou um jogo da UEFA Youth League, a 10 de março, mas acabou por ser infetado no nosso país.